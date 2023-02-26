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BUCHHEIT 8 Claude

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Место рождения

Blieskastel Altheim 66440 Saar Pfalz Kries Saarland Allemagne, Allemagne

Дата рождения

1646

Дата смерти

02.03.1704

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Около 1610 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646

Отец: Buchheit Johann Jean

Мать: Buchheit Christine

Blieskastel Altheim 66440 Saar Pfalz Kries Saarland Allemagne, Allemagne
Работа или профессия
Неизвестно
Cultivateur
Смерть
02.03.1704
Blieskastel, De-66440, Saar Pfalz Kreis, Saarland, ALLEMAGNE, Altheim
Похороны
Неизвестно
Saint Maurice Catholic Cemetery, Lorraine
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