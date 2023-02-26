BUCHHEIT 8 Claude
Место рожденияBlieskastel Altheim 66440 Saar Pfalz Kries Saarland Allemagne, Allemagne
Дата рождения1646
Дата смерти02.03.1704
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646
Отец: Buchheit Johann Jean
Мать: Buchheit Christine
Blieskastel Altheim 66440 Saar Pfalz Kries Saarland Allemagne, Allemagne
Работа или профессия
Неизвестно
Cultivateur
Смерть
02.03.1704
Blieskastel, De-66440, Saar Pfalz Kreis, Saarland, ALLEMAGNE, Altheim
Похороны
Неизвестно
Saint Maurice Catholic Cemetery, Lorraine