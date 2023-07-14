Монин Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Колгатина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Чурилина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1856
Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно