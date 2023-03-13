(Кофейникова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кофейникова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кофейниковъ Василій

Мать: Кофейникова Дарія

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