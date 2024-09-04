Кабанов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Валик Николаевич

Мать ребёнка: Гуцаева-Кабанова Липа Налуховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуцаева-Кабанова Липа Налуховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанова Свнтлана Николаевна

Мать ребёнка: Гуцаева-Кабанова Липа Налуховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Олег Николаевич

Мать ребёнка: Гуцаева-Кабанова Липа Налуховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Славик Николаевич

Мать ребёнка: Гуцаева-Кабанова Липа Налуховна

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