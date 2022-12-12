Третьякова Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Третьяков Алексей Калинович
Отец ребёнка: Третьяков Калина Меркурьевич
Бракосочетание
До 1801
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Третьяков Степан Калинович
Отец ребёнка: Третьяков Калина Меркурьевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно