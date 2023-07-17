Ицкова (Истомина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ицков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ицков Михаил
Новосибирск, Россия
Смерть
Неизвестно
с. Ермиловка Коченевского района Новосибирской области
Похороны
Неизвестно
с. Ермиловка Коченевского района Новосибирской области