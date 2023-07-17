Ицкова (Истомина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИцкова (Истомина) Александра

Ицкова (Истомина) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ицков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ицков Михаил

Новосибирск, Россия
Смерть
Неизвестно
с. Ермиловка Коченевского района Новосибирской области
Похороны
Неизвестно
с. Ермиловка Коченевского района Новосибирской области