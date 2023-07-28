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Здорнов Антоний Тихонов

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

09.07.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1807

Отец: Здорнов Тихон Федоров

Мать: Вздорнова Феодора Ефимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.05.1829

Жена: Вздорнова Вера Яковлева

Рождение ребёнка
30.05.1832

Дочь: Феодосия Антонова

Мать ребёнка: Вздорнова Вера Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1833

Дочь: Анна Антонова

Мать ребёнка: Вздорнова Вера Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно