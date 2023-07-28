Здорнов Антоний Тихонов
Место рождения
Дата рождения09.07.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1807
Отец: Здорнов Тихон Федоров
Бракосочетание
19.05.1829
Жена: Вздорнова Вера Яковлева
Рождение ребёнка
30.05.1832
Дочь: Феодосия Антонова
Мать ребёнка: Вздорнова Вера Яковлева
Рождение ребёнка
29.10.1833
Дочь: Анна Антонова
Мать ребёнка: Вздорнова Вера Яковлева
Смерть
Неизвестно