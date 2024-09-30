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Хирвонен Иосиф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1896

Отец: Хирвонен Иван

Мать: Хирвонен (Тикка) Ева Андреевна

Бракосочетание
15.02.1920

Жена: Хирвонен (Олонен) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
14.07.1922

Сын: Хирвонен Тойво Иосифович

Мать ребёнка: Хирвонен (Олонен) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
13.04.1925

Дочь: (Хирвонен) Айно Иосифовна

Мать ребёнка: Хирвонен (Олонен) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
15.07.1927

Дочь: (Хирвонен) Лидия Иосифовна

Мать ребёнка: Хирвонен (Олонен) Анна Адамовна

Смерть
Неизвестно

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