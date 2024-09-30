Хирвонен Иосиф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1896
Отец: Хирвонен Иван
Бракосочетание
15.02.1920
Рождение ребёнка
14.07.1922
Мать ребёнка: Хирвонен (Олонен) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
13.04.1925
Дочь: (Хирвонен) Айно Иосифовна
Мать ребёнка: Хирвонен (Олонен) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
15.07.1927
Дочь: (Хирвонен) Лидия Иосифовна
Мать ребёнка: Хирвонен (Олонен) Анна Адамовна
Смерть
Неизвестно