Половникова Ирина Логановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1985
Дата смерти20.05.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Половников Семен Романович
Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич
Рождение ребёнка
12.05.1912
Сын: Половников Василий Романович
Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Половников Иван Романович
Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич
Рождение ребёнка
06.05.1921
Сын: Половников Яков Романович
Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич
Смерть
20.05.1921
Рождение
1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно