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Половникова Ирина Логановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1985

Дата смерти

20.05.1921

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907

Сын: Половников Семен Романович

Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич

Рождение ребёнка
12.05.1912

Сын: Половников Василий Романович

Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Половников Иван Романович

Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич

Рождение ребёнка
06.05.1921

Сын: Половников Яков Романович

Отец ребёнка: Половников Роман Афонасьевич

Смерть
20.05.1921
Рождение
1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половников Роман Афонасьевич

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