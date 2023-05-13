Лукашов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукашов Николай Иванович

Мать ребёнка: Жаворонкова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукашова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Жаворонкова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Елена

Смерть
Неизвестно