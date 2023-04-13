Куриленко Афродита Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куриленко Афродита Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

12.02.1917

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1893

Сын: Куриленко Иван Иванович

Отец ребёнка: Куриленко Иван Федорович

Рождение ребёнка
12.08.1897

Дочь: Степанова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Куриленко Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куриленко Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.02.1917
Причина смерти: утонул