Куриленко Афродита Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти12.02.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1893
Отец ребёнка: Куриленко Иван Федорович
Рождение ребёнка
12.08.1897
Дочь: Степанова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Куриленко Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.02.1917
Причина смерти: утонул