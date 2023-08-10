Подлипаева (Чумутина) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлипаева (Чумутина) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1997

Сын: Подлипаев Вадим

Отец ребёнка: Подлипаев Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.07.1997

Дочь: Дектерева Надежда

Отец ребёнка: Подлипаев Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.01.1999

Дочь: Подлипаевна Александра Юрьевна

Отец ребёнка: Подлипаев Юрий Алексеевич

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.06.1999

Сын: Подлипаев Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Подлипаев Юрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подлипаев Юрий Алексеевич

Образование
Неизвестно
10 классов