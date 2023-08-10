Подлипаева (Чумутина) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1997
Сын: Подлипаев Вадим
Отец ребёнка: Подлипаев Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.07.1997
Дочь: Дектерева Надежда
Отец ребёнка: Подлипаев Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.01.1999
Дочь: Подлипаевна Александра Юрьевна
Отец ребёнка: Подлипаев Юрий Алексеевич
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.06.1999
Сын: Подлипаев Дмитрий Юрьевич
Отец ребёнка: Подлипаев Юрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
10 классов