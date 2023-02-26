Дария Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1794

Сын: Нестор Иванов

Отец ребёнка: Иван Прохоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1806

Дочь: София Иванова

Отец ребёнка: Иван Прохоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1806

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Иван Прохоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Прохоров

Смерть
Неизвестно
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