Дария Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1794
Сын: Нестор Иванов
Отец ребёнка: Иван Прохоров
Рождение ребёнка
05.06.1806
Дочь: София Иванова
Отец ребёнка: Иван Прохоров
Рождение ребёнка
05.06.1806
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Иван Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Прохоров
Смерть
Неизвестно