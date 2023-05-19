Безпалова (Адарюкова) Мария Митрофановна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти07.06.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1893
Рождение ребёнка
22.01.1895
Сын: Безпалов Григорий Кузьмич
Отец ребёнка: Безпалов Кузьма Порфирьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.1895
Причина смерти: туберкулез