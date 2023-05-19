Безпалова (Адарюкова) Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безпалова (Адарюкова) Мария Митрофановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1874

Дата смерти

07.06.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1893

Муж: Безпалов Кузьма Порфирьевич

Рождение ребёнка
22.01.1895

Сын: Безпалов Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Безпалов Кузьма Порфирьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.1895
Причина смерти: туберкулез