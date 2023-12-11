Никита Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

Около 1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Егор Иванов

Мать: Марина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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