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Никита Егоров
Никита Егоров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1776
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Егор Иванов
1754 г.р.
Мать
Марина Андреевна
Около 1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец:
Егор Иванов
Мать:
Марина Андреевна
Смерть
Неизвестно
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