Moks Aili — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMoks Aili

Moks Aili

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Moks Johannes

Мать: Moks ?

Смерть
1962