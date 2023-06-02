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Moks Aili
Moks Aili
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Дата смерти
1962
Пол
Женский
Отец
Moks Johannes
Мать
Moks (Lepik) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Moks Johannes
Мать:
Moks ?
Смерть
1962
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