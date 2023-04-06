(Грошева) Алла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашин Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Кондрашин Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашин Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Кондрашин Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашин Геннадий
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
Неизвестно