(Грошева) Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грошева) Алла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грошев Александр Михеевич

Мать: Грошева Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашин Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Кондрашин Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашин Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Кондрашин Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашин Геннадий

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
Неизвестно
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