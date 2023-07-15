Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Семён Николаев

Отец ребёнка: Николай Амвросиев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Семён Николаев

Отец ребёнка: Николай Амвросиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Амвросиев

Смерть
Неизвестно