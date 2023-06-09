Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Бардукова Елизавета Владимировна
Бардукова Елизавета Владимировна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1916
Пол
Женский
Отец
Бардуков Владимир Иванович
1879 г.р.
Мать
Бардукова (Кушинчикова) Анна Фёдоровна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Бардуков Владимир Иванович
Мать:
Бардукова Анна Фёдоровна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь