Пак Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пак Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ветюгова) Вера

Рождение ребёнка
2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ветюгова) Вера

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