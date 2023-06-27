Бухлаева Ирина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухлаева Ирина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1875

Муж: Бухлаев Михаил Михайлович

17(05).02.1875
Рождение ребёнка
01.12.1877

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Бухлаев Михаил Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно