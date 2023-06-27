Бухлаева Ирина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1875
17(05).02.1875
Рождение ребёнка
01.12.1877
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Бухлаев Михаил Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно