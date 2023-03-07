Рябев Григорий (Гришка) Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябев Григорий (Гришка) Гаврилов

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Место рождения

дер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1642 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Рябев Гаврила (Ганка) Лазарев

Мать: не указана

дер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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