Перевалов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалов Иван

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Место рождения

г. Саратов

Дата рождения

31.05.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2018

Отец: не указан

Мать: Перевалова Анастасия Фёдоровна

г. Саратов
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