Плашкина (Кошутина) Евфросиния Ивановна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1869 и 1870
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Плашкина) Ольга Козминична
Отец ребёнка: Плашкин Косма Киприянович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Плашкин Иван Козмич
Отец ребёнка: Плашкин Косма Киприянович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Плашкина) Мария Козминична
Отец ребёнка: Плашкин Косма Киприянович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Плашкина) Евфимия Козминична
Отец ребёнка: Плашкин Косма Киприянович
Смерть
Неизвестно