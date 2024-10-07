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Плашкина (Кошутина) Евфросиния Ивановна

Место рождения

Бревновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бревновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1869 и 1870

Муж: Плашкин Косма Киприянович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Плашкина) Ольга Козминична

Отец ребёнка: Плашкин Косма Киприянович

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Плашкин Иван Козмич

Отец ребёнка: Плашкин Косма Киприянович

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Плашкина) Мария Козминична

Отец ребёнка: Плашкин Косма Киприянович

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Плашкина) Евфимия Козминична

Отец ребёнка: Плашкин Косма Киприянович

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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