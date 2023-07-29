Белякова Феодосия Логгиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Феодосия Логгиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 03.09.1811

Дочь: Белякова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Беляков Иван Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 14.02.1815

Сын: Беляков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Беляков Иван Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно