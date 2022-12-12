Кляшен (Кухаренко) Фекла Демьяновна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1913
Сын: Кляшин Павел Константинович
Отец ребёнка: Кляшен Константин Савельевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1948
Дворица, Верхнедвинский район, Витебская область