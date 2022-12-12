Кляшен (Кухаренко) Фекла Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляшен (Кухаренко) Фекла Демьяновна

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Место рождения

Плиговки, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Плиговки, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.01.1913

Сын: Кляшин Павел Константинович

Отец ребёнка: Кляшен Константин Савельевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1948
Дворица, Верхнедвинский район, Витебская область
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