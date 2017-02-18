Клочков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения21.09.1921
Дата смерти18.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1921
Военная служба
19.11.1941
Вольский ГВК
Рождение ребёнка
03.04.1952
Сын: Клочков Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Клочкова Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2017
Похороны
Неизвестно
Терса, Вольский муниципальный район, Саратовская область