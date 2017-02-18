Клочков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлочков Иван Иванович

Клочков Иван Иванович

Место рождения

Андреевка, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

21.09.1921

Дата смерти

18.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1921

Отец: Клочков Иван Кириллович

Мать: Клочкова Евдокия Матвеевна

Андреевка, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Военная служба
19.11.1941
Вольский ГВК
Рождение ребёнка
03.04.1952

Сын: Клочков Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Клочкова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочкова Екатерина Васильевна

Смерть
18.02.2017
Похороны
Неизвестно
Терса, Вольский муниципальный район, Саратовская область