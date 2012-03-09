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Зеленцов Максим Дмитриевич
Зеленцов Максим Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.2012
Пол
Мужской
Отец
Зеленцов Дмитрий
1978 г.р.
Мать
Зеленцова (Танцура) Алена Анатольевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2012
Отец:
Зеленцов Дмитрий
Мать:
Зеленцова Алена Анатольевна
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