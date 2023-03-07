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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1894

Отец: Кириллов Андроник Кириллович

Мать: Кириллова Мария Барарайкина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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