Кириллова Мария Барарайкина
Место рожденияКузнецкий уезд
Дата рождения1858
Дата смерти23.01.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Сергеева Дарья Барарайкина
Отец ребёнка: Барарайкин Дмитрий
Бракосочетание
23.?.1893
Рождение ребёнка
17.10.1894
Дочь: ?
Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович
Рождение ребёнка
01.08.1897
Сын: Кириллов Емельян Андроникович
Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барарайкин Дмитрий
Смерть
23.01.1916