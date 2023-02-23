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Кириллова Мария Барарайкина

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Место рождения

Кузнецкий уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

23.01.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Сергеева Дарья Барарайкина

Отец ребёнка: Барарайкин Дмитрий

Бракосочетание
23.?.1893

Муж: Кириллов Андроник Кириллович

Рождение ребёнка
17.10.1894

Дочь: ?

Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Кириллов Емельян Андроникович

Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барарайкин Дмитрий

Смерть
23.01.1916
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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