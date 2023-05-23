Кручина Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кручина Михаил Васильевич
Мать: Кручина Анна Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кручина сын2 Владимирович
Мать ребёнка: Кручина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кручина сын1 Владимирович
Мать ребёнка: Кручина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кручина Татьяна