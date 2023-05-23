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Кручина Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кручина Михаил Васильевич

Мать: Кручина Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кручина сын2 Владимирович

Мать ребёнка: Кручина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кручина сын1 Владимирович

Мать ребёнка: Кручина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кручина Татьяна