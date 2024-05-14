Setzer Oskar Оскар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSetzer Oskar Оскар

Setzer Oskar Оскар

Место рождения

Rhein #738, Germany Людвигсхафен

Дата рождения

25.05.1913

Дата смерти

21.08.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Setzer Kirsten Ulrike

Мать ребёнка: Kamenz Каменц Lydia Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Setzer Marion Elke

Мать ребёнка: Kamenz Каменц Lydia Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Setzer Sigrid

Мать ребёнка: Kamenz Каменц Lydia Лидия

Бракосочетание
09.01.1943

Жена: Kamenz Каменц Lydia Лидия

Смерть
21.08.1963

Мы используем куки для улучшения работы сайта.