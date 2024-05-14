Setzer Oskar Оскар
Место рожденияRhein #738, Germany Людвигсхафен
Дата рождения25.05.1913
Дата смерти21.08.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Setzer Kirsten Ulrike
Мать ребёнка: Kamenz Каменц Lydia Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Setzer Marion Elke
Мать ребёнка: Kamenz Каменц Lydia Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Setzer Sigrid
Мать ребёнка: Kamenz Каменц Lydia Лидия
Бракосочетание
09.01.1943
Смерть
21.08.1963