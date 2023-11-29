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Скулябина Татьяна Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скулябин Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Скулябина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Скулябин Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Скулябин Александр Иванович

Отец ребёнка: Скулябин Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Скулябин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Скулябин Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Скулябина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Скулябин Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Скулябина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Скулябин Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Скулябин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Скулябин Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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