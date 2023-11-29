Скулябина Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Скулябина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Скулябин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Скулябин Александр Иванович
Отец ребёнка: Скулябин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Скулябин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Скулябина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Скулябин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Скулябина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Скулябин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Скулябин Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно