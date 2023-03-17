Бубочкина (Царёва) Дарья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти07.01.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1893
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1896
Сын: Бубочкин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Бубочкин Феодор Васильевич
Смерть
07.01.1903