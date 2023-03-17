Бубочкина (Царёва) Дарья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубочкина (Царёва) Дарья Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

07.01.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1893

Муж: Бубочкин Феодор Васильевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1896

Сын: Бубочкин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Бубочкин Феодор Васильевич

Смерть
07.01.1903
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