von Käfernburg Günther — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Käfernburg Günther

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1246

Дата смерти

1324

Пол

Мужской

Отец

Около 1230 г.р.

Мать

Около 1231 г.р.

Дети

Около 1268 г.р.
Около 1276 г.р.

Добавил:

СФ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1246

Отец: Von Käfernburg Günther

Мать: Von Schwarzburg Mathilde

Рождение ребёнка
Около 1268

Сын: Von Käfernburg Günther av

Мать ребёнка: Von Käfernburg Sofie

Рождение ребёнка
Около 1276

Сын: Von Käfernburg Günther IX

Мать ребёнка: Von Käfernburg Sofie

99706 Sondershausen, TH Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Käfernburg
Смерть
1324