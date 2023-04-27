von Käfernburg Günther
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1246
Дата смерти1324
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1246
Отец: Von Käfernburg Günther
Мать: Von Schwarzburg Mathilde
Рождение ребёнка
Около 1268
Сын: Von Käfernburg Günther av
Мать ребёнка: Von Käfernburg Sofie
Рождение ребёнка
Около 1276
Сын: Von Käfernburg Günther IX
Мать ребёнка: Von Käfernburg Sofie
99706 Sondershausen, TH Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Käfernburg
Смерть
1324