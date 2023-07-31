Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Матрена Степановна
Матрена Степановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1798
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Степан Дмитриевич
1750 г.р.
Мать
Фёкла Ерофеевна
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Степан Дмитриевич
Мать:
Фёкла Ерофеевна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь