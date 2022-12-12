Бурикова Катерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Устинья Алексеевна
Отец ребёнка: Буриков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Устинья Алексеевна
Отец ребёнка: Буриков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анисья Алексеевна
Отец ребёнка: Буриков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
?.06.1850
Дочь: Акулина Алекссевна
Отец ребёнка: Буриков Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно