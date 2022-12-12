Бурикова Катерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурикова Катерина Николаевна

Бурикова Катерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Устинья Алексеевна

Отец ребёнка: Буриков Алексей Андреевич

Дмитриевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Устинья Алексеевна

Отец ребёнка: Буриков Алексей Андреевич

Дмитриевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анисья Алексеевна

Отец ребёнка: Буриков Алексей Андреевич

Дмитриевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1850

Дочь: Акулина Алекссевна

Отец ребёнка: Буриков Алексей Андреевич

Дмитриевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буриков Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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