Коротенко Дамиан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротенко Дамиан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1871 ст.

Жена: Коротенко Любовь Харитоновна

Кровное, Сумська область
поручители по жениху - Клендулов? Михаил, Хомутов Иосиф, по невесте - Яков Пархоменко, Петр Белокур | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NC-H?i=426... Показать все
Восприемник
14.10.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Назар Иванович Гончаренко
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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