Коротенко Дамиан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.05.1871 ст.
Кровное, Сумська область
поручители по жениху - Клендулов? Михаил, Хомутов Иосиф, по невесте - Яков Пархоменко, Петр Белокур | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NC-H?i=426... Показать все
Восприемник
14.10.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Назар Иванович Гончаренко
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно