Радванская (Верховская) Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Радванский Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Радванский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Радванский Семён Николаевич
Отец ребёнка: Радванский Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно