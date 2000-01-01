Радванская (Верховская) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радванская (Верховская) Мария Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Радванский Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Радванский Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Радванский Семён Николаевич

Отец ребёнка: Радванский Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радванский Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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