Рудаков Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудаков Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудакова Анна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Анна Георгиевна

Смерть
1993
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