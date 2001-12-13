Рудаков Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудакова Анна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудакова Анна Георгиевна
Смерть
1993