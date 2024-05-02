Овцынов Михаил Гавриилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овцынов Михаил Гавриилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1848 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овцынов Гавриил Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Овцынова Агафия Михаилова

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1905 ст.
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
В записи о смерти дочери 1905г указан как Солдат
Смерть
Неизвестно

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