Овцынов Михаил Гавриилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Овцынов Гавриил Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Овцынова Агафия Михаилова
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1905 ст.
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
В записи о смерти дочери 1905г указан как Солдат
Смерть
Неизвестно