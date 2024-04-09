Евдокия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Потылицына) Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Потылицына) Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Потылицын) Параскева Гаврилова
Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Потылицын) Ненила Гаврилова
Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Сереткина (Потылицына) Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Потылицына) Зиновия Гаврилова
Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Потылицына) Настасия Гаврилова
Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров
Смерть
Неизвестно