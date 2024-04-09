Евдокия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потылицын Никита Гарилов

Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Гаврил Федоров

Рождение ребёнка
1787

Сын: Потылицын Демид Гаврилов

Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Потылицына) Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Потылицына) Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Потылицын) Параскева Гаврилова

Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Потылицын) Ненила Гаврилова

Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Сереткина (Потылицына) Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Потылицына) Зиновия Гаврилова

Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Потылицына) Настасия Гаврилова

Отец ребёнка: Потылицын Гаврил Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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