Прокофьева Авдотья Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Прокофьевъ Василий
Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Прокофьевъ Леонтий
Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Прокофьевъ Самсонъ
Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Прокофьевъ Андрей
Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофьевъ Иванъ