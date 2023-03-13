Прокофьева Авдотья Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Авдотья Якимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Прокофьевъ Василий

Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Прокофьевъ Леонтий

Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Прокофьевъ Самсонъ

Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Прокофьевъ Андрей

Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьевъ Иванъ

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