Завалишина (Минина) Мария Николаевна 1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалишина (Минина) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

01.12.1944

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Минин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева (Завалишина) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Завалишин (Изенбек) Александр Валентинович

г. Ленинград, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
25.05.1939

Сын: Завалишин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Завалишин (Изенбек) Александр Валентинович

Смерть
01.12.1944
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

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