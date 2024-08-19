Завалишина (Минина) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти01.12.1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Минин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева (Завалишина) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Завалишин (Изенбек) Александр Валентинович
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
25.05.1939
Сын: Завалишин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Завалишин (Изенбек) Александр Валентинович
Смерть
01.12.1944
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация