Шимолин Максим Владимирович
Место рождения
Дата рождения21.11.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.2016
Рождение ребёнка
25.07.2019
Сын: Шимолин Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Шимолина Валерия Алексеевна
Рождение ребёнка
25.07.2019
Сын: Шимолин Александр Максимович
Мать ребёнка: Шимолина Валерия Алексеевна