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Шимолин Максим Владимирович

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

21.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
30.07.2016

Жена: Шимолина Валерия Алексеевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
25.07.2019

Сын: Шимолин Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Шимолина Валерия Алексеевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
25.07.2019

Сын: Шимолин Александр Максимович

Мать ребёнка: Шимолина Валерия Алексеевна

Томск, город Томск, Томская область
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