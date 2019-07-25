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Шимолин Дмитрий Максимович
Шимолин Дмитрий Максимович
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Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
25.07.2019
Пол
Мужской
Отец
Шимолин Максим Владимирович
1992 г.р.
Мать
Шимолина (Шарахова) Валерия Алексеевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.2019
Отец:
Шимолин Максим Владимирович
Мать:
Шимолина Валерия Алексеевна
Томск
, город Томск, Томская область
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