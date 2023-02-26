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Анискина Мария Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1905

Сын: Анискин Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Анискин Фёдор Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.09.1906

Сын: Анискин Сергей Фёдоров

Отец ребёнка: Анискин Фёдор Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.05.1908

Дочь: Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Анискин Фёдор Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.06.1910

Дочь: Агрипина Фёдорова

Отец ребёнка: Анискин Фёдор Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.08.1913

Сын: Анискин Иван мл.

Отец ребёнка: Анискин Фёдор Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анискин Фёдор Иванов

Смерть
Неизвестно
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