Анискина Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1905
Сын: Анискин Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Анискин Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
24.09.1906
Отец ребёнка: Анискин Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
01.05.1908
Дочь: Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Анискин Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
03.06.1910
Дочь: Агрипина Фёдорова
Отец ребёнка: Анискин Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
10.08.1913
Сын: Анискин Иван мл.
Отец ребёнка: Анискин Фёдор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анискин Фёдор Иванов
Смерть
Неизвестно