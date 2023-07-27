Каменская (Каменская) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Шунина Мария
Отец ребёнка: Каменский Иван
Островцы, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Каменский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Каменский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каменский Иван