Каменская (Каменская) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменская (Каменская) ?

Каменская (Каменская) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Шунина Мария

Отец ребёнка: Каменский Иван

Островцы, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Каменский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Каменский Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменский Иван