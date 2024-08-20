Фон Штейнгель Рудольф Васильевич
Место рожденияReval (Tallinn), Estland (Eesti)
Дата рождения05.06.1841
Дата смерти20.11.1892
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1841
Отец: Фон Штейнгель (Von Steinheil) Василий Максимович (Wilhelm Friedrich Carl Magnus)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Штейнгель Сергей Рудольфович
Мать ребёнка: Фон Штейнгейль (Каменская) Мария Федоровна
Бракосочетание
03.11.1868
Рождение ребёнка
09.12.1870
Сын: Фон Штейнгель Фёдор Рудольфович
Мать ребёнка: Фон Штейнгейль (Каменская) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
01.12.1871
Сын: Фон Штейнгель Владимир Рудольфович
Мать ребёнка: Фон Штейнгейль (Каменская) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Фон Штейнгель Иван Рудольфович
Мать ребёнка: Фон Штейнгейль (Каменская) Мария Федоровна
Смерть
20.11.1892