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Фон Штейнгель Рудольф Васильевич

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Место рождения

Reval (Tallinn), Estland (Eesti)

Дата рождения

05.06.1841

Дата смерти

20.11.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1841

Отец: Фон Штейнгель (Von Steinheil) Василий Максимович (Wilhelm Friedrich Carl Magnus)

Мать: (Von Schilling) Pauline Amalie Sophie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Штейнгель Сергей Рудольфович

Мать ребёнка: Фон Штейнгейль (Каменская) Мария Федоровна

Бракосочетание
03.11.1868

Жена: Фон Штейнгейль (Каменская) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
09.12.1870

Сын: Фон Штейнгель Фёдор Рудольфович

Мать ребёнка: Фон Штейнгейль (Каменская) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
01.12.1871

Сын: Фон Штейнгель Владимир Рудольфович

Мать ребёнка: Фон Штейнгейль (Каменская) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Фон Штейнгель Иван Рудольфович

Мать ребёнка: Фон Штейнгейль (Каменская) Мария Федоровна

Смерть
20.11.1892

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