Чарыкова Васса (Василиса) Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1881 ст.
Муж: Чарыков Иван Ефимов
173-16-397-62
Рождение ребёнка
24.09.1881
Дочь: Чарыкова Праскева Иванова
Отец ребёнка: Чарыков Иван Ефимов
Рождение ребёнка
06.02.1883 ст.
Дочь: (Чарыкова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Чарыков Иван Ефимов
173-16-465-4
Рождение ребёнка
15.04.1891
Дочь: Чарыкова Александра Иванова
Отец ребёнка: Чарыков Иван Ефимов
Рождение ребёнка
18.02.1894 ст.
Дочь: Чарыкова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Чарыков Иван Ефимов
173-16-889-76
Рождение ребёнка
06.08.1896
Отец ребёнка: Чарыков Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно