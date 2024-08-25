Чарыкова Васса (Василиса) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарыкова Васса (Василиса) Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1881 ст.

Муж: Чарыков Иван Ефимов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
173-16-397-62
Рождение ребёнка
24.09.1881

Дочь: Чарыкова Праскева Иванова

Отец ребёнка: Чарыков Иван Ефимов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.02.1883 ст.

Дочь: (Чарыкова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Чарыков Иван Ефимов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
173-16-465-4
Рождение ребёнка
15.04.1891

Дочь: Чарыкова Александра Иванова

Отец ребёнка: Чарыков Иван Ефимов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1894 ст.

Дочь: Чарыкова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Чарыков Иван Ефимов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
173-16-889-76
Рождение ребёнка
06.08.1896

Сын: Чарыков Максим Иванов

Отец ребёнка: Чарыков Иван Ефимов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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